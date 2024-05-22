Atletico Madrid sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Çağlar Söyüncü'yü ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye göndermişti.

Atletico Madrid'de beklentilerin altında geçen yarım sezonun ardından Fenerbahçe'de ritmini bulan Çağlar Söyüncü'yle ilgili İspanyol ekibinden karar çıktı.

İşte Atletico Madrid'in Çağlar kararı:

İspanya basınından Cadena SER'in haberine göre Atletico Madrid kadroda büyük bir değişime gitmeyi ve takımı gençleştirmeyi planlıyor.

Bu bağlamda Atletico Madrid'in 10 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı ifade edildi.

Başkent ekibinin gözden çıkardığı isimler arasında Çağlar Söyüncü de yer alıyor.

Atletico Madrid'in vedalaşma planları yaptığı 10 futbolcu şöyle sıralandı:

Çağlar Söyüncü, Alvaro Morata, Joao Felix, Memphis Depay, Saul Niguez, Stefan Savic, Mario Hermoso, Gabriel Paulista, Javi Galan, Thomas Lemar.