Marco Asensio'nun Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili İspanya'dan dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı.

İspanyol basınından AS'ın iddiasına göre Fenerbahçe, Marco Asensio'nun takımdan ayrılmasını hiçbir koşulda gündemine almıyor ve gelen her türlü teklife kapıyı kapatmış durumda.

TEDESCO KALMASINI İSTİYOR

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ve Villarreal'in ilgisine dair haberler ortaya çıkmıştı ancak iddiaya göre Domenico Tedesco, yönetime sunduğu raporda Asensio'nun takımdan ayrılmaması gerektiğini özellikle vurguladı.

Marco Asensio bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 9 gol kaydetti; 5 asist yaptı.