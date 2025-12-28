İSTANBUL 7°C / 0°C
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
  • Spor
  • İspanyol ekipleri istemişti! Fenerbahçe Asensio'yu bırakmıyor
Spor

İspanyol ekipleri istemişti! Fenerbahçe Asensio'yu bırakmıyor

Fenerbahçe, İspanyol basınında çıkan transfer iddialarına rağmen Marco Asensio'nun takımdan ayrılmasını gündemine almadı. Sarı-lacivertli yönetimin, Atletico Madrid ve Villarreal'in ilgisine karşın Asensio için gelen tekliflere kapıyı kapattığı belirtildi.

28 Aralık 2025 Pazar 20:49
İspanyol ekipleri istemişti! Fenerbahçe Asensio'yu bırakmıyor
Marco Asensio'nun Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili İspanya'dan dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı.

İspanyol basınından AS'ın iddiasına göre Fenerbahçe, Marco Asensio'nun takımdan ayrılmasını hiçbir koşulda gündemine almıyor ve gelen her türlü teklife kapıyı kapatmış durumda.

TEDESCO KALMASINI İSTİYOR

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ve Villarreal'in ilgisine dair haberler ortaya çıkmıştı ancak iddiaya göre Domenico Tedesco, yönetime sunduğu raporda Asensio'nun takımdan ayrılmaması gerektiğini özellikle vurguladı.

PERFORMANSI

Marco Asensio bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 9 gol kaydetti; 5 asist yaptı.

