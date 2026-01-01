İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9664
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyol ekiplerinin radarında! Mauro Icardi karar aşamasında
Spor

İspanyol ekiplerinin radarında! Mauro Icardi karar aşamasında

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak isteyen sarı kırmızılılar maaşında yüzde 50 indirim yapmasını istiyor. Ancak İspanyol ekiplerinin radarında olan Mauro Icardi için özel hayatındaki nedenlerden dolayı karar aşaması uzuyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Ocak 2026 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
İspanyol ekiplerinin radarında! Mauro Icardi karar aşamasında
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından bu sezon başında yeniden formasına kavuşan Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği, sarı-kırmızılı camiada gündemin ilk sırasına yerleşti.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızla ilgili yönetim karar aşamasına geldi.

İtalya ve Arjantin'den bazı kulüplerin deneyimli golcüye ilgi gösterdiği bilinirken, Galatasaray cephesi kaptanından vazgeçmek istemiyor. Yönetimin önceliği, Icardi ile yola devam etmek.

YÜZDE 50 İNDİRİM ŞARTI

Galatasaray, Mauro Icardi ile yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor ancak kritik bir şartla.

Sarı-kırmızılılar, yıllık 10 milyon Euro kazanan yıldız futbolcudan maaşında yüzde 50 indirim yapmasını talep etti.

Yönetimin, kulübün mali dengelerini gözeterek bu konuda taviz vermek istemediği öğrenildi.

İSPANYA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Öte yandan Icardi için İspanya seçeneği giderek daha ciddi bir hal alıyor.

Gazeteci Roberto Antolin, La Liga'dan iki kulübün Arjantinli golcüyü transfer etmek istediğini duyurdu.

Habere göre Elche ve Oviedo, ligde kalma mücadelesi veren ekipler olarak Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sportif açıdan kağıt üzerinde çok cazip görünmeyen bu seçeneklerin, özel hayat faktörü nedeniyle Icardi'nin gündemine girebileceği ifade ediliyor.

CHINA SUAREZ FAKTÖRÜ

Yıldız futbolcunun partneri China Suarez'in İspanya'ya yerleşmek istemesi, bu ihtimali güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Galatasaray yönetimi ile Mauro Icardi arasında yapılacak görüşmelerin, yıldız golcünün geleceğini netleştirmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.