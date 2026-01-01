Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından bu sezon başında yeniden formasına kavuşan Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği, sarı-kırmızılı camiada gündemin ilk sırasına yerleşti.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızla ilgili yönetim karar aşamasına geldi.

İtalya ve Arjantin'den bazı kulüplerin deneyimli golcüye ilgi gösterdiği bilinirken, Galatasaray cephesi kaptanından vazgeçmek istemiyor. Yönetimin önceliği, Icardi ile yola devam etmek.

YÜZDE 50 İNDİRİM ŞARTI

Galatasaray, Mauro Icardi ile yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor ancak kritik bir şartla.

Sarı-kırmızılılar, yıllık 10 milyon Euro kazanan yıldız futbolcudan maaşında yüzde 50 indirim yapmasını talep etti.

Yönetimin, kulübün mali dengelerini gözeterek bu konuda taviz vermek istemediği öğrenildi.

İSPANYA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Öte yandan Icardi için İspanya seçeneği giderek daha ciddi bir hal alıyor.

Gazeteci Roberto Antolin, La Liga'dan iki kulübün Arjantinli golcüyü transfer etmek istediğini duyurdu.

Habere göre Elche ve Oviedo, ligde kalma mücadelesi veren ekipler olarak Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sportif açıdan kağıt üzerinde çok cazip görünmeyen bu seçeneklerin, özel hayat faktörü nedeniyle Icardi'nin gündemine girebileceği ifade ediliyor.

CHINA SUAREZ FAKTÖRÜ

Yıldız futbolcunun partneri China Suarez'in İspanya'ya yerleşmek istemesi, bu ihtimali güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Galatasaray yönetimi ile Mauro Icardi arasında yapılacak görüşmelerin, yıldız golcünün geleceğini netleştirmesi bekleniyor.