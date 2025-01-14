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Spor

İspanyol futbolcu Kike Salas'a bahis soruşturması

İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen, 'Kike' lakaplı İspanyol defans oyuncusu Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

AA14 Ocak 2025 Salı 18:52 - Güncelleme:
İspanyol futbolcu Kike Salas'a bahis soruşturması
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İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen, "Kike" lakaplı İspanyol defans oyuncusu Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

İspanyol basınındaki yer alan haberlerde, Kike Salas'ın geçen yıl oynadığı bazı maçlarda sarı kart görerek futbol bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için iki arkadaşıyla anlaştığı iddia edildi.

Salas'ın geçen sezon 9 maçta 7 sarı kart gördüğü ve suçlamaların şimdilik sadece sezon sonundaki maçlarla bağlantılı olduğu kaydedildi.

İspanyol futbolcunun bazı maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve bununla ilgili oynanan bahislerden haksız kazanç sağladığı ileri sürülüyor.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Sevilya kentinde bugün gözaltına alınan İspanyol futbolcunun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Sevilla Kulübü ve Kike Salas iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İtalya'nın Lazio kulübünün transfer listesinde olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki Salas, aralık ayında Sevilla ile Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatmıştı.

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