Beşiktaş camiasının en büyük hayallerinden biri, Anderson Talisca'yı tekrar Beşiktaş formasıyla görmek...

2016-18 yılları arasında Kara Kartal'da kiralık olarak görev yaptığı dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken ve sonrasında önce Çin'e ardından Arabistan'a transfer olan Brezilyalı futbolcu, Al Nassr formasıyla sezona çok iyi başlamıştı.

YOL GÖRÜNDÜ!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olarak forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu için yol göründü.

İSPANYOL GAZETECİ AÇIKLAMIŞTI

İspanyol gazeteci Rudy Galetti, Al Nassr'ın bu yaz Anderson Talisca'yı göndereceğini bildirdi. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Galetti, "Al Nassr, yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor ve haziran ayında "gönderilebilir" oyuncu olarak değerlendirilen Anderson Talisca için teklifleri bekliyor. Kaleci Ospina da serbest oyuncu olarak ayrılacak. Ayrıca Al Nassr kulübü, iyi bir teklif gelmesi durumunda Laporte satmaya da karar verebilir" ifadelerini kullandı.

TALISCA HEYECANI!

25 karşılaşmada 25 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki hücumcu, kas sakatlığı yaşaması sebebiyle sezonu kapatmıştı. Talisca, sağlığına kavuşup yeşil sahalara dönmek için gün sayarken, Al Nassr'ın yıldız isimle ilgili olarak planlarının değiştiği iddia edildi.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Al Nassr, Talisca'yla yollarını ayırmak istiyor. Bu bilginin paylaşılması sonrasında Siyah-Beyazlı camiada Talisca heyecanı yaşandı.

BAŞKAN ARAT ÖNCELİK ALMIŞTI

Başkan Hasan Arat, adaylık sürecinde Al Nassr başkanıyla görüşüp oyuncu transferi konusunda iş birliği anlaşması yapmıştı. Başkan Arat, konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Değerli Beşiktaşlılar, Suudi Arabistan'a giderek, değerli dostum Al-Nassr FC Başkanı Sayın Musalli Al-Muammar ile buluştum. Beşiktaş JK ve Al-Nassr FC kulüpleri arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına vardık. Beşiktaşımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'ın Talisca için sezon sonu bir girişimde bulunup bulunmayacağı şimdiden merak konusu...