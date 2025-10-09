İspanyol golcüden Filistin desteği!

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun deneyimli santrforu Borja Iglesias, Filistin halkına yönelik destek mesajıyla gündeme geldi.

Borja Iglesias, İspanya Milli Takımı kampında verdiği bir röportajda futbol üzerinden güçlü bir mesaj verdi.

IGLESIAS: "GOLÜM İPTAL EDİLSİN"

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Eğer Filistin davasına bir faydası olacaksa penaltı atarken kaleye Filistin bayrağıyla girip golümü iptal etsinler, razıyım." ifadelerini kullandı.

Iglesias'ın bu çıkışı, futbolun sadece saha içiyle sınırlı kalmadığını gösterdi.