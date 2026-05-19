İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5802
  • EURO
    52,9668
  • ALTIN
    6601.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Wimbledon'dan çekildi!
Spor

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Wimbledon'dan çekildi!

Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini açıkladı. İspanyol raket, çim kort sezonunda Queen's turnuvasında da mücadele edemeyecek.

AA19 Mayıs 2026 Salı 19:44 - Güncelleme:
İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Wimbledon'dan çekildi!
ABONE OL

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığından dolayı Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

Alcaraz, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda," İyileşme sürecim iyi gidiyor ve kendimi çok daha iyi hissediyorum, ancak maalesef henüz oynamaya hazır değilim ve bu nedenle Queen's ve Wimbledon'daki çim kort sezonundan çekilmek zorundayım. Bunlar benim için gerçekten çok özel iki turnuva ve onları çok özleyeceğim. En kısa sürede geri dönmek için çok çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu, sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'ta da oynayamamıştı.

Bu sene 139'uncusu yapılacak Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

  • Carlos Alcaraz
  • Wimbledon Tenis
  • Queens turnuvası

ÖNERİLEN VİDEO

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.