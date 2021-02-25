25 Şubat 2021 Perşembe 18:21 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:22

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi Mesut Özil, sarı lacivertli takım ile çıktığı ilk 5 maç sonunda hem İngiltere hem de İspanya'da gündem oldu.



İngiltere'den Mirror, İspanya'dan ise Marca gazeteleri Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PLANLANDIĞI GİBİ GİTMEDİ..."



İngiliz Mirror gazetesi, 'Mesut Özil'in çocukluk kulübü Fenerbahçe'ye 'rüya' transferi şimdiye kadar planlandığı gibi gitmedi' yorumunda bulundu. İngilizlerin Mesut Özil değerlendirmesi şu şekilde;

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ÜMİTLERİNİ ARTTIRDI"



Mesut Özil'in ocak ayında Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmesi hem Arsenal hem de Fenerbahçe için çok ideal bir çözüm olmuştu. Arsenal, 10 aydır kadro dışı kalan ve takımda en çok maaş kazanan futbolcusuna maaş vermekten kurtuldu, Fenerbahçe taraftarı olan Mesut Özil ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümitlerini arttırdı.

'GOL, ASİST YOK! 3. SIRAYA GERİLEDİLER'

Ancak Mesut Özil, Türk devinde şu ana kadar gol veya asist katkısı yapamadı. Fenerbahçe, Mesut Özil'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçın 3'ünü kaybetti. Türkiye Kupası'ndan elendiler, ligde de 3. sıraya gerilediler.

Bu ayın başında ligin yeni lideri Galatasaray'a yenilmişlerdi. En son orta sıra takımı Göztepe'ye de yenildiler. Özil ve yeni takımı Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşmüş durumda.

'ŞU AN İÇİN SUÇLAMAK ADİL OLMAZ'

Tabii ki Mesut Özil'i şu an için sert bir şekilde suçlamak adil olmaz. Neredeyse bir yıldır futbol oynamıyor ve zamana ihtiyacı olduğu çok açık. Ligin çok çekişmeli geçtiğini göz önüne alırsak Mesut'un yeni takımını ayağa kaldırmak için hala zamanı var.

İSPANYOLLARDAN SERT YORUM

İspanyol Marca gazetesi ise daha ağır ifadeler kullandı ve Mesut Özil'in performansını sert bir şekilde eleştirdi. İspanyollar Mesut Özil için şöyle konuştu;

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması iki taraf için de bir rüya gibiydi. Ama hayal ettikleri başlangıcı yapamadılar.



'FENERBAHÇE, MESUT İLE BATIYOR'

Fenerbahçe, Mesut Özil ile batıyor. Real Madrid'in eski oyuncusu, yeni takımında şu ana kadar 5 maça çıktı. Ne gol attı ne de asist yaptı. Fenerbahçe bu 5 maçta 3 yenilgi aldı.

LİDERLİKTEN İNDİ, KUPADAN ELENDİ!



Mesut'un gelmesiyle beraber Fenerbahçe, liderlikten indi ve kupadan elendi. 7 Mart 2020'den sonra ilk kez futbol oynayan Mesut Özil'in zamana ihtiyacı olduğu kesin.