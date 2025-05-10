İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid 11 Mayıs Pazar günü saat 17.15'te karşı karşıya gelecek.

Dünyanın merakla beklediği El Clasico öncesi Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyordu Yükselen bir performans sergileyen milli oyuncu son oynadığı Celta Vigo maçında ilk 11'deydi. Arda Güler karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamlamış ve maçın yıldızlarından olmuştu.

İSPANYOL MEDYASI DUYURDU

İspanyol medyası da Arda Güler'in yarın oynanacak olan dev maça ilk 11'de başlayacağını duyurdu. Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 38 maça çıktı. Arda Güler söz konusu 38 karşılaşmada beş gol atıp dokuz asist yaptı ve 14 gole direkt katkı sağladı.

Dev maç öncesi Barcelona 79 puanla lider durumda. Real Madrid ise 75 puanla ikinci sırada yer alıyor.