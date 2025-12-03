Real Madrid'de son haftalarda performans veremediği belirtilen Arda Güler için İspanyol basını acımasız eleştirilerde bulunmuştu. Milli yıldızın dinlendirileceğini yazan İspanyollar, Athletic maçına ilk 11'de çıkmasına imkan vermiyordu.

Ancak İspanyol basınının "İmkansız" dediğini Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso taca çıkardı. İspanyol çalıştırıcı, Athletic maçı öncesi yaptığı açıklamada Arda Güler'den memnun olduğunu ve Bellingham'la yan yana oynatmaya devam edeceğini belirtti. İspanyol çalıştırıcı konuyla ilgili olarak, "Barça maçından ve Valencia maçından sonra şüpheleri olanlar muhtemelen bu soruyu sormazdı. Takım olarak o iki maçtan, o iyi gidişattan sonra oyunumuzda biraz kalite kaybettik, biraz enerji kaybettik ve hepimiz etkilendik, tüm oyuncular etkilendi. Ama birlikte oynayabilirler, birlikte iyi oynadılar ve tekrar birlikte oynayacaklar." dedi.

Alonso'nun bu açıklaması sonrası İspanyol basını çark etmek zorunda kaldı ve bugün (3 Aralık) neredeyse tüm "Real Madrid-Athletic maçının muhtemel 11'i" haberlerinde Arda Güler kadroda kendine yer buldu.

Athletic-Real Madrid maçı bugün (3 Aralık Çarşamba) 21.00'de oynanacak.