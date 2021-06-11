Star.com.tr 11 Haziran 2021 Cuma 20:10 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 20:10

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen 23 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral siyah beyazlı ekibin başına yeni geçen teknik direktör Massimiliano Allegri tarafından kadroda düşünülmediği belirtilmişti. İspanyolların iddiasını göre Merih'e dünyaca ünlü Katalan ekibi Barcelona talip oldu.

40 MİLYON EURO BONSERVİS



"Türk milli takımı ve Juventus'un 1998 doğumlu stoperi Merih Demiral, Barcelona'nın transfer hedefinde" şeklinde aktarılan haberde İspanyol haber sitesi Todofichajes, Barça'nın Merih'i yakından takip ettiğini belirtti. Juve'nin Demiral için 40 milyon euro bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. Barcelona'nın ekonomik talepleri karşılamaya karar verip vermeyeceği henüz belli değil. Katalan ekibi Merih'i tecrübeli isim Gerard Pique'nin yerine düşünüyor.

PREMIER LİG EKİPLERİ DE TAKİPTE



Merih Demiral ile Premier Lig ekibi Everton ve Tottenham'ın da ciddi şekilde ilgilendiği İngiliz basını tarafından sık sık yazılıyor.

Juventus ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 23 maçta süre alıp 1 de asist yaptı.