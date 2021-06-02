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Spor

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca, Alman ekolü...

Teknik direktör arayışları devam eden Fenerbahçe'nin Alman teknik adam Bernd Schuster'e teklifte bulunduğu iddia edildi. İspanyolların duyurduğu haberde sarı lacivertlilerin Schuster'i takımın başına getirmekte ısrarcı olduğu belirtilirken Schuster'in teklifi değerlendirmek için zaman istediği ifade edildi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 22:01 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 22:03
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Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük çalışmaları devam ediyor. Başkan Ali Koç, yabancı hocalar ile görüşme gerçekleştirdiklerini 1 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında duyurmuştu. Alman ve Portekiz ekolü üzerinde çalıştıklarını belirten Ali Koç'un sözlerinin ardından İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca'nın haberine göre, Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran dünya ünlü teknik direktör Bernd Schuster'in sarı lacivertlilere yakın olduğunu iddia edildi.

SON GÖREVİ ÇİN'DE

Bernd Schuster son olarak Çin Ligi ekiplerinden Dalian Yifang'ı çalıştırdı. Alman teknik adam Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirirken acele karar vermek istemiyor. Schuster on yıl önce Beşiktaş'ta çalıştığı Türkiye Süper Lig'ini analiz edecek.

Alman teknik adam Schuster kariyerinde başta Real Madrid olmak üzere bir çok büyük kulübü çalıştırdı.

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