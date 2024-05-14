Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde de Avrupa'da yankı uyandıracak hamleler yapıyor.

HEDEFTEKİ İSİM DONNY VAN DE BEEK



İspanyol basınında yer haberine göre, sarı-kırmızılı ekip Eintracht Frankfurt'ta kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester United'da olan Donny van de Beek'in peşine düştü.

Galatasaray'ın geçen sezon da ilgilendiği 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu bu kez kadrosuna katmaya kararlı olduğu kaydedildi.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Galatasaray, Manchester United'ın kadroda düşünmediği Hollandalı futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Yıldız futbolcu Inter ve Real Sociedad'ın da gündeminde yer alıyor.