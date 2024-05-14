İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2984
  • EURO
    34,8161
  • ALTIN
    2423.63
  • BIST100
    10082.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan Donny van de Beek harekatı
Spor

İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan Donny van de Beek harekatı

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yeniden Donny van de Beek'in peşinde. Sarı-kırmızılıların, bonservisi Manchester United'da olan Donny van de Beek'i ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. İşte detaylar...

14 Mayıs 2024 Salı 10:04 - Güncelleme:
İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan Donny van de Beek harekatı
ABONE OL

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde de Avrupa'da yankı uyandıracak hamleler yapıyor.

HEDEFTEKİ İSİM DONNY VAN DE BEEK

İspanyol basınında yer haberine göre, sarı-kırmızılı ekip Eintracht Frankfurt'ta kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester United'da olan Donny van de Beek'in peşine düştü.

Galatasaray'ın geçen sezon da ilgilendiği 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu bu kez kadrosuna katmaya kararlı olduğu kaydedildi.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Galatasaray, Manchester United'ın kadroda düşünmediği Hollandalı futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Yıldız futbolcu Inter ve Real Sociedad'ın da gündeminde yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.