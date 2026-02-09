Galatasaray, geride kalan kış transfer döneminde 5 ismi takıma kazandırdı.

Sarı-Kırmızılılar, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i renklerine bağladı.

Yeni transferleriyle yoluna tam gaz devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

MARC BERNAL İÇİN TEKLİF YAPILDI

İspanyol basını, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Bernal için teklif yaptığını yazdı.

DURSUN ÖZBEK YETKİ VERDİ

Sport kaynaklı haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un genç yeteneği takımda görmek istediği ve Başkan Dursun Özbek'in bu transfer için bizzat yetki verdiği aktarıldı.

30 MİLYON EURO BONSERVİS ÖNERİSİ

Haberde, Galatasaray'ın İspanyol futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği yazıldı.

MEVCUT MAAŞININ 3 KATI TEKLİF

Sarı-kırmızılıların oyuncuya ise mevcut maaşının 3 katını teklif ettiği belirtildi.

Ancak kış transfer döneminin son saatlerinde yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı kaydedildi.

TÜM TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Haberde Bernal için Ajax, Girona, Almanya, İngiltere ve İtalya'dan da teklifler geldiği ancak hepsinin reddedildiği aktarıldı.

BU SEZON 18 MAÇ

Marc Bernal, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 1.93 boyundaki orta saha oyuncusunun, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.