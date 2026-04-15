İspanyol basınından Fichajes, Barcelona'nın Victor Osimhen'e olan ilgisini bir kez daha yazdı. Haberde, Yamal'ın da Nijeryalı golcü ile takım arkadaşı olmak istediği vurgulandı.

Victor'un özelliklerinin de anlatıldığı haberde "Genç yıldız Lamine Yamal'ın da Osimhen transferine olumlu baktığı ifade ediliyor. Kanatta yarattığı tehlikeyi, bitirici bir santrforla tamamlamak isteyen Yamal, Nijeryalı oyuncunun ideal partner olacağını düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.

La Liga devinin de Osimhen'in transferi için 100 milyon euro bütçe ayırdığı belirtildi. Kulüp içinde transfer maliyetinin yüksek olacağı kabul edilse de Osimhen'in uyum sağlaması halinde uzun yıllar takıma damga vurabilecek bir oyuncu olduğu düşünülüyor.

Fichajes, Galatasaray'ın yıldız golcüsünü Eto'o'ya benzetti: "Osimhen'in oyun tarzı, Barcelona'nın efsane golcülerinden Samuel Eto'o'ya benziyor. Hız, güç ve golcülük özellikleriyle Eto'o'ya benzeyen Osimhen, aynı etkiyi yeniden yaratabilir."