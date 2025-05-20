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  • İspanyollar Galatasaray'ın teklifini duyurdu! Andriy Lunin transferinde İngiliz rakip
Spor

İspanyollar Galatasaray'ın teklifini duyurdu! Andriy Lunin transferinde İngiliz rakip

Galatasaray sezon sonunda 14 yıllık deneyimli file bekçisi Fernando Muslera ile yolları ayırabilir. Sarı kırmızılı ekip olasılık üzerine düğmeye bastı ve dümeni İspanya'ya kırdı. İspanyol basınında çıkan habere göre Galatasaray, Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki genç kaleci Andriy Lunin'e maaş teklifini iletti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 17:35 - Güncelleme:
İspanyollar Galatasaray'ın teklifini duyurdu! Andriy Lunin transferinde İngiliz rakip
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımdaki 14 yıllık başarıyla dolu kariyerinin sonuna geldiği iddia ediliyor. Dursun Özbek, Uruguaylı kalecinin ayrılık isteğini açıklamıştı.

Galatasaray'da olası kaleci adayları arasına daha önce de ismi gündeme gelmiş olan Andriy Lunin girdi.

MAAŞ TEKLİFİNİ İLETTİ!

Defensacentral'de yer alan habere göre, Galatasaray, Real Madrid'in 26 yaşındaki kalecisi Lunin'e daha iyi bir maaş teklifi iletti. Lunin'in takımıyla 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lunin ile İngiltere'den de Aston Villa'nın ilgilendiği ve İngiliz ekibinin de Lunin'e Real Madrid'deki maaşından daha yüksek bir teklif sunduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid'de Thibaut Courtois'nun geçen sezon uzun süreli sakatlığında kaleyi devralan Lunin, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansıyla dikkat çekmişti. Lunin, Belçikalı eldivenin formu nedeniyle ise bu sezon sadece 13 maçta kaleyi korudu.

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