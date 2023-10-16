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Spor

İspanyollar onu konuşuyor! Cenk Özkaçar, milli takımda kendini buldu

EURO 2024 Elemeleri kapsamında iki maça çıkan A Milli Futbol Takımı'nda Valencia forması giyen Cenk Özkaçar performansıyla dikkat çekti. Asıl mevkii stoper olan Cenk Özkaçar, sol bekte sergilediği oyunla İspanya basınında gündem oldu.

16 Ekim 2023 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
İspanyollar onu konuşuyor! Cenk Özkaçar, milli takımda kendini buldu
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Yaz transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'ya Olimpik Lyon'dan 5 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Özkaçar, takımı adına inişli çıkışlı devam eden sezonda eleştirilen isimlerden biriydi. 9. haftası geride kalan La Liga'da 7 maça ilk 11'de çıkan milli oyuncu, oynadığı oyunla zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu

MİLLİ ARA CENK'E İYİ GELDİ

İspanyol basınında yer alan habere göre, milli aranın kulüpler için sıkıntılı geçtiğine vurgu yapılırken bu dönemin Valencia adına verimli olduğuna değinildi. Milli takım maçlarından önce çalkantılı bir performans gösterdiği ifade edilen Cenk Özkaçar için, "Oynanan iki Türkiye maçında da çok iyi performans sergiledi. Pozisyonu dışında oynamasına rağmen maçları hatasız tamamladı. Asist yaparak skora da etki etti. Öz güvenini toparlamış olarak takıma dönecek" İfadeleri kullanıldı.

VALENCIA'YA DAHA İYİ DÖNECEK

Haberde ayrıca başarılı stoperin bu performansıyla Valencia'ya formda döneceğini ve takımına da La Liga mücadelesinde daha iyi katkı vereceği yazıldı. 10. hafta mücadelesinde evinde Cadiz'i konuk edecek siyah beyazlı ekipte Cenk Özkaçar'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Valencia formasıyla 8 maça çıkan Cenk Özkaçar, gol veya asist katkısı üretemedi.

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