Sezon başında 7.5 milyon euroya Fransız ekibi Paris Saint Germain'den Fenerbahçe'ye gelen ve gösterdiği performansla adından söz ettiren 29 yaşındaki yıldız futbolcu Marco Asensio için İspanyol basınından Fichajes, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Villarreal'in de yakından ilgilendiği futbolcunun 12 milyon euroluk bedelle Atletico Madrid'e katılabileceği ileri sürüldü. Haberin detayında ise şunlar yazıyor: "Atletico Madrid, Real Madrid'in eski yıldızını getirmeyi amaçlıyor. Hücum hattının güçlendirilmesi için elit seviyede tecrübesi olan ve uygun maliyetli bir profil isteniyor.

MARCO BU PİYASADA FIRSAT

Kulüp, piyasa açısından Marco Asensio'yu bir fırsat olarak görüyor. Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2028'e kadar geçerli, bir yıl da uzatma hakkı bulunuyor ancak serbest kalma maddesinin yaklaşık 12 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam Atletico Madrid tarafından elit seviyede deneyime sahip, kendini kanıtlamış bir oyuncu için makul bir rakam olarak değerlendiriliyor. Kulüp risk almadan böyle bir yeteneği kadrosuna mutlaka eklemek istiyor. Teknik ekip, onun çeşitli hücum pozisyonlarında oynayabilme yeteneğini, uzaktan şutlarını ve İspanyol futboluna olan bilgisini değerli buluyor.

ÜLKEYE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Atletico Madrid'in Arjantinli Teknik Direktörü Diego Simeone gelişmelerden haberdar ve oyuncuya onay verdi. Marco Asensio'nun kendi oyun tarzına uyabileceğine inanıyor. Simeone, Asensio'nun taktiksel bağlılığını, topsuz oyundaki çalışmasını ve yakın geçen maçları kazanma yeteneğini takdir ediyor. Marco Asensio'nun kendisi de İspanya'ya dönmeye açık. Villarreal de oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe teklifleri dinleyebilir. Oyuncu için Atletico de Madrid gibi istikrarlı ve iddialı bir projede mücadele etme olasılığı cazip geliyor. Asensio'nun adı kulübün planlarında giderek daha fazla yer buluyor.