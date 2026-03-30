30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
  • İspanyollar peşini bırakmıyor! Marco Asensio'ya bir talip daha
İspanyollar peşini bırakmıyor! Marco Asensio'ya bir talip daha

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Marco Asensio'ya bir talip daha çıktı. Adı daha önce Villarreal ve Sevilla ile anılan başarılı oyuncuyu bu kez Real Sociedad gündemine aldı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ30 Mart 2026 Pazartesi 14:33
Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio için İspanya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

REAL SOCİEDAD PEŞİNE DÜŞTÜ

İspanya'dan daha önce Villarreal ve Sevilla iddiası gündeme gelen Asensio için bu kez Real Sociedad yazıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre, Real Sociedad, 30 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

DÜĞMEYE BASTILAR

Asensio, Real Sociedad'ın öncelikli transfer hedefleri arasında yer alıyor. İspanyol ekibi, Fenerbahçe'deki performansı ile dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti.

FENERBAHÇE'NİN KARARI

Fenerbahçe, yıldız futbolcusunu astronomik bir teklif gelmediği sürece kesinlikle bırakmak istemiyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe forması altında bu sezon 36 maçta süre bulan Marco Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.

