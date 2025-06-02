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Spor

İspanyollar, Xabi Alonso'nun planını duyurdu! Arda Güler için Real Madrid'de yeni dönem

Milli futbolcu Arda Güler'e fazla forma şansı vermediği için eleştirilerin odağı olan deneyimli çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin ardından takımın başına geçen Xabi Alonso'nun nasıl plan uygulayacağı merak konusu oldu. İspanyol basını, Alonso'nun Arda Güler planını duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Haziran 2025 Pazartesi 17:14 - Güncelleme:
İspanyollar, Xabi Alonso'nun planını duyurdu! Arda Güler için Real Madrid'de yeni dönem
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Real Madrid'de Xabi Alonso döneminin başlamasının ardından gözler takımdaki genç futbolculara çevrildi. Bayer Leverkusen döneminde genç futbolcuları parlatan ve onlara değer kazandıran İspanyol çalıştırıcının, aynı başarıyı eflatun-beyazlılarda da yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.

Bu genç futbolcular arasında yer alan Arda Güler'in de Xabi Alonso ile birlikte Real Madrid'de altın çağını yaşayacağı düşünülüyor.

"ONU DOKUNULMAZ OLARAK GÖRÜYOR"

İspanya'da yayınlanan El Chiringuito de Jugones programında konuşan gazeteci Eduardo Inda, Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Inda, "Xabi Alonso, Arda Güler'i dokunulmaz olarak görüyor ve Real Madrid'de önemli bir rol oynayacağına inanıyor." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Arda Güler geride bıraktığımız sezon Real Madrid formasıyla 42 maçta süre aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.

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