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Spor

İspanyollar yüzyılın transferini duyurdu! Süper Lig devinden Joao Felix hamlesi

Ligin tamamlanmasının ardından Jose Mourinho transferini duyurarak dünya basınında büyük bir yankı uyandıran Fenerbahçe yeni bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in satış listesinde olan Portekizli yıldız oyuncu Joao Felix'i gündemine aldı. İşte detaylar...

14 Temmuz 2024 Pazar 11:54 - Güncelleme:
İspanyollar yüzyılın transferini duyurdu! Süper Lig devinden Joao Felix hamlesi
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Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu bağlamda gündeme gelen son isim Atletico Madrid'de satış listesine konulan Joao Felix oldu.

İSPANYOLLAR DUYURDU

Ülkenin en önemli yayın organlarından biri olan El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Atletico Madrid formasını giyen Joao Felix'le ilgileniyor.

"YA FENERBAHÇE YA ASTON VILLA"

Atletico'nun teknik direktör Diego Simeone'nun planlamada düşünmediği Portekizli forvete kulüp aradığını yazan gazete, "Felix geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Barcelona'ya dönmek istiyor. Ama sorun şu ki, Barça onu transfer edemiyor ve başka öncelikleri var. Şu anda Felix'in önünde iki seçenek duruyor. Bunlardan biri, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si. Diğeri 1.5 yıl önce onunla sözleşme imzalamaya çalışan ve şu anda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Aston Villa" yorumunu yaptı.

AVRUPA DIŞINA ÇIKMAK İSTEMİYOR

Felix'e Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu ancak 24 yaşındaki futbolcunun Avrupa dışına çıkmak istemediği de belirtildi.

BİR TÜRLÜ BEKLENENİ VEREMEDİ

2019 yılında tam 127 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Atletico Madrid'e giderek rekor kıran Joao Felix bir türlü beklenen performansa imzasını atamadı.

TARİHİN EN PAHALI 5. TRANSFERİ

Joao Felix için 2019 yılında Atletico Madrid tarafından ödenen 127 milyon Euro'luk bonservis o dönem tarihin en pahalı transferi olmuştu. Portekizli yıldız şu anda da Neymar, Mbappe, Coutinho ve Dembele'nin ardından tarihin en pahalı transferleri arasında 5. basamakta yer alıyor.

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