Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin az süre verdiği Arda Güler, A Milli Takım forması altında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Milli futbolcunun, Karadağ maçında yaptıklarından İspanya'da övgüyle bahsedilirken oklar Carlo Ancelotti'nin üzerine çevrildi.

İspanyol basınında Ancelotti'nin Arda Güler'in bu performansı sonrası futbolcuyu artık yedek bırakmayı göze alamayacağı belirtildi. Ancelotti'nin Arda Güler'e takımda yer bulması gerektiği ifade edilirken, 19 yaşındaki futbolcunun ayrılık ihtimaline de değinildi. Ancelotti tarafından daha sık tercih edilmemesi durumunda Arda Güler için birçok kulübün pusuda beklediği vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 10 maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 291 dakika süre bulurken gol ya da asist katkısı üretemedi.