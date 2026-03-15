Süper Lig'in son sırasında bulunan Karagümrük'e 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun kadro tercihi çok tartışıldı. Özellikle orta sahada Fred, Kante, İsmail ve Guendouzi'yi aynı anda oynatarak Asensio'yu yedek başlatan Tedesco, bu hamlesiyle İspanyol basınında da hedef haline geldi.

Marca, "Tedesco, Fenerbahçe'nin kaderini belirledi. İtalyan-Alman teknik adam Fenerbahçe'nin Süper Lig'de on yılı aşkın süredir beklediği şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray karşısındaki iddiasına büyük darbe vurdu. Bu sezon 22 gole doğrudan katkı sağlayan Marco Asensio'yu yedek kulübesinde bıraktı. Fenerbahçe ise ligin son sırasındaki Karagümrük karşısında yenilmezlik serisini 2-0'lık mağlubiyetle kaybetti. Devre arasında Marco Asensio yoğun şekilde ısındı ve ikinci yarıya Archie Brown, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene ile birlikte oyuna girdi. Özellikle duran toplarda Asensio'nun ayağından gelen toplar Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki en tehlikeli pozisyonlarını oluşturdu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Samsunspor maçının oynandığı 8. haftadan bu yana ilk kez bir lig maçında gol atamadı. Yani kısaca, Tedesco'nun Asensio kararı Fenerbahçe'nin sonunu getirdi" diye yazdı.