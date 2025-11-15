İspanyolların yeni göz bebeği: Yeremay Hernandez

Deportivo'nun genç yıldızı Yeremay Hernandez, Barcelona veya Real Madrid'de oynamanın hayalini kurduğunu söyledi.

Barcelona ile Real Madrid arasındaki tarihi rekabet, yıllar boyunca sayısız transfer mücadelesine sahne oldu. Görünen o ki bu rekabet gelecekte de devam edecek. Her iki dev kulübün ilgisini çeken son isim ise Segunda'da RC Deportivo formasıyla dikkatleri üzerine çeken Yeremay Hernandez.

Geçen sezon 15 gol atan Yeremay'i Avrupa kulüplerinin radarına sokan esas unsur ise onun üst düzey dripling yeteneği oldu. Chelsea, 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeye en çok yaklaşan takımlardan biriydi ancak görüşmeler sonuç vermedi ve Yeremay kariyerine Deportivo'da devam etti.

Başarılı kanat oyuncusu, Cadena SER'e yaptığı açıklamada olası bir transferde La Liga'nın ilk tercih olacağını belirtti. Yeremay, El Clasico'nun iki devi olan Barcelona veya Real Madrid'de oynamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyleyerek hedefini açıkça ortaya koydu.