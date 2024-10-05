Beşiktaş'ın Hapoel Tel Aviv ile oynayacağı karşılaşmanın yeri değişti. Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, maçın yeni yeri ve tarihini duyurdu.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Arseven yaptığı açıklamada, "Daha önce 9 Ekim 2024 tarihinde Fibabanka Akatlar Spor Kompleksinde oynanması planlanan BKT EuroCup Hapoel Sholomo Tel Aviv karşılaşmasında Eurolig organizasyonu tarafından saha değişikliği yapılmıştır.

Geçen hafta yaşanan sıcak gelişmeler sonrasında ilgili makamlarca yapılan değerlendirme sonucunda güvenlik seviyesi arttırılmış olup ilgili karşılaşmamız 8 Ekim 2024 tarihinde Türkiye saati ile 21:00 'de Sırbistan Belgrad şehrinde oynanacaktır.

Konu ile ilgili son durum bu şekildedir. Resmî açıklama ayrıca yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce yine Sırbistan'da oynanacağı belirtilen karşılaşmanın Beşiktaş yönetiminin girişimleri sonucu İstanbul'da oynanmasına karar verilmişti.

Beşiktaş yönetiminin konuya ilişkin yaptığı önceki açıklama şöyleydi:

"Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT EuroCup turnuvasının organizatörü EuroLeague yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT EuroCup 3. hafta müsabakasının Sırbistan'da oynanmasına karar vermişti.

Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun EuroLeague yönetimine ve Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından EuroLeague yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacaktır."