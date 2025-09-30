İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

İsrail takımı, İtalya'daki bisiklet yarışından çıkarıldı

İsrail'in 'Israel-Premier Tech' bisiklet takımı, İtalya'da düzenlenecek Giro dell'Emilia bisiklet yarışından çıkarıldı.

30 Eylül 2025 Salı 18:36
İsrail takımı, İtalya'daki bisiklet yarışından çıkarıldı
İsrail'in "Israel-Premier Tech" bisiklet takımı, İtalya'da düzenlenecek Giro dell'Emilia bisiklet yarışından çıkarıldı.

Giro dell'Emilia'nın organizatörlüğünü yapan GS Emilia'nın başkanı Adriano Amici yaptığı açıklamada, çıkarılma kararının sporcuların, teknik personelin ve seyircilerin güvenliği için yapıldığını belirtti.

Kamu güvenliği nedeniyle bu kararı almak zorunda olduklarını belirten Amici, hem Israel-Premier Tech sürücüleri hem de diğer sürücüler için çok fazla tehlike olabileceğini vurguladı.

Her yıl Bologna'da düzenlenen Giro dell'Emilia yol bisiklet yarışı bu sene 4 Ekim'de yapılacak.

