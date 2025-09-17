2026 Dünya Kupası öncesi elemelerde A Milli Takım'ımızın da yer aldığı grupta mücadele eden İspanya, Filistin için harekete geçti. İspanyollar, İsrail'in katılması durumunda Dünya Kupası'nda yer almama kararı alacak.

Son dönemde İsrail'e karşı tepkisini artırarak sürdüren İspanya hükümetinin alacağı karar, futbolu doğrudan etkileyecek.

Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanya hükümeti, İsrail'in 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması ve ihraç edilmemesi durumunda organizasyona katılmama kararı alabilir.

Kararın hükümet cephesinde ciddi şekilde değerlendirildiği ve duruma bağlı olarak tarihe geçecek kararı alma olasılıklarının bulunduğu kaydedildi.