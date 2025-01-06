İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2025 Pazartesi / 7 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3249
  • EURO
    36,8418
  • ALTIN
    2981.82
  • BIST100
    10132.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Issa Kabore'nin yeni adresi Werder Bremen
Spor

Issa Kabore'nin yeni adresi Werder Bremen

Adı Galatasaray ile anılan Issa Kabore, Alman ekibi Werder Bremen'e kiralık olarak gitti.

Haber Merkezi6 Ocak 2025 Pazartesi 16:57 - Güncelleme:
Issa Kabore'nin yeni adresi Werder Bremen
ABONE OL

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Issa Kabore, Werder Bremen'e imza attı.

Alman ekibi, Kabore'yi Manchester City'den sezon sonuna kadar kiraladı.

23 yaşındaki futbolcu, transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Werder Bremen ve ligdeki yeni maceramı sabırsızlıkla bekliyorum. Werder Bremen şu ana kadar iyi bir sezon geçirdi. Sezonun iyi geçen ilk yarısının üzerine bir şeyler katmak istiyorum. Kulüp, taraftarlar ve şehir için üzerime düşeni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Issa Kabore, sezonun ilk yarısında Benfica'da kiralık olarak forma giymişti. Portekiz temsilcisinde 7 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki Kabore, 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.