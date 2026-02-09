İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlattı.

İşte Başsavcılık'tan yapılan açıklama:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından;

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası bakımından re'sen soruşturma işlemine başlanılmıştır.

Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"