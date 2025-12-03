İSTANBUL 16°C / 7°C
  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama! Kazımcan Karataş'ı yaralayan kişi için gözaltı kararı
Spor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama! Kazımcan Karataş'ı yaralayan kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi için gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

3 Aralık 2025 Çarşamba 14:37
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama! Kazımcan Karataş'ı yaralayan kişi için gözaltı kararı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde sahada yaşanan olaylar, maçın önüne geçti. Karşılaşma 1-1 sona ererken, Galatasaraylı genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın yaşadığı talihsiz olay sarı-kırmızılı camiada büyük tepki topladı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı konu ile ilgili açıklama yaptı.

ÇAKMAK İSABET ETTİ, YÜZÜNDEN YARALANDI

Derbi sırasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir çakmak, Kazımcan Karataş'ın gözünün altına isabet ederek genç oyuncuyu yaraladı. Olayın çok daha ciddi bir yaralanmaya yol açmamasının tamamen şans olduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü konuyla ilgili hukuki adımları hızla attı.

'KASTEN ADAM YARALAMA' MADDESİNDEN SUÇ DUYURUSU

Galatasaray, oyuncusunun hedef alınması üzerine saldırının "kasten adam yaralama" kapsamına girdiğini belirterek resmi suç duyurusunda bulundu. Kulüp hukuk birimi, olayın takipçisi olacaklarını ve sürecin sonuna kadar gidileceğini açıkladı.

SAVCILIK: "GÖZALTI, MEN"

Stadyumdaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı sahaya atan taraftarın M.G. olduğunu belirledi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"01/12/2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakası esnasında sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği olaya ilişkin olarak Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca soruşturma başlatılmış olup, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, ayrıca şahsa 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

