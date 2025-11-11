İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında, futbolcu Necip Uysal'ın ifadeye çağrılmadığını, Uysal'ın hakkındaki başka konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "BJK'lı futbolcu Necip Uysal'ın bahis iddiaları nedeniyle ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne çağrıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen kişi başka bir şikayeti için adliyeye gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uysal ise suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmasının ardından yaptığı açıklamada, kimlik numarasıyla adına hesap açılarak bahis oynandığını, bununla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

20 yıldır profesyonel futbol oynadığını ve söz konusu iddialara ilişkin üzgün olduğunu dile getiren Uysal, "Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu, çünkü yapmadığım bir şey. Benim adıma kopyalanmış bir TC var. Bu TC no ile o bahis sitesi üzerinden kupon yapıyorlar. Bunun şikayetlerini verdik, suç duyurusunda bulunduk. Hayatım boyunca bahsin yanından geçmemişim, telefonuma indirmemişim, hiçbir şeyde üyeliğim yoktur. Bunlar bir iki gün sonra netleşecek. Ben daha sonra detaylı konuşacağım." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.