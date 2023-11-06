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Spor

İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele takımların karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

6 Kasım 2023 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı!
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Trendyol 1. Lig'in 11. hafta maçında Ümraniyespor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan maç iki takımın karşılıklı birer golüyle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Dimitri Cavare ile öne geçen Ümraniyespor'a, Tuzlaspor 20. dakikada William Togui ile cevap verdi. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında karşılıklı ataklar olsa da maçta başka gol sesi çıkmadı.

Tuzlaspor'da Philip Gameli, 71. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor 9, Tuzlaspor ise 8 puana yükseldi.

Önümüzdeki maç haftasında Ümraniyespor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Tuzlaspor, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

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