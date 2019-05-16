İstanbul dev organizasyona hazır!

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, basketbolseverler 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da başlayacak ve iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getirecek müsabakayı Bahçelievler Hükümet Konağı yanında kurulacak dev ekrandan izleyebilecek.

İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan Emaar Alışveriş Merkezi'nde de basketbolseverler Dörtlü Final heyecanını yaşayabilecek.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşmasının yanı sıra, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak final ve üçüncülük maçları da kurulacak dev ekrandan takip edilebilecek. Basketbolseverler, bu maçları basketbolcular Caner Erdeniz, Aaron Harrison ve Göksenin Köksal ile birlikte izleme şansını da sahip olacak.