İstanbul Drone Soccer, Türkiye'yi drone futbolunda global arenada temsil ediyor

Uluslararası Drone Futbolu Federasyonu ( FİDA ) ve Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından yönetilen ve insansız hava aracı eğitimi veren tek robotik programı olan Drone Futbolu, Türkiye'de ilk kez 'İstanbul Drone Soccer' ile sahaya çıktı. Bu heyecan verici yolculuk, hava sporlarının yeni yıldızlarını yetiştirmeyi amaçlayan yaşları 14 ile 16 arasında değişen tutkulu bir grup liseli genç tarafından başlatıldı.

İstanbul Drone Soccer takımı şu üyelerden oluşuyor: Ada Arsel, Aksel Krespin, Ali Baler, Can Alp Çaloğlu, Arsen Özaznavuryan, Batu Aydınlar, Kerim Ersoy, Lal Danışman, Leyla Berkel ve Poyraz Demirkaya.

DRONE FUTBOLU DÜNYA GENELİNDE YAYGINLAŞIYOR

Drone Futbolu, futbolun temel prensiplerini havacılık ve teknolojiyle birleştirerek ortaya çıkan bir spor. İki takım arasında oynanan maçlarda, her takımda en fazla beş oyuncu yer alır ve amaç en fazla golü atmaktır.

İzlemesi ve oynaması bir o kadar eğlenceli olan drone futbolu, geleneksel futbol sporunu teknoloji ile birleştirerek kelimenin tam anlamıyla bambaşka bir seviyeye taşımaktadır.

Drone Futbolu, koruyucu dış iskeletlerde radyo kontrollü drone'lar ile oynanan heyecan verici bir kapalı takım sporu. 5 oyunculu takımların çarpışmalarla dolu mücadelesi, ağlarla çevrili bir arenada gerçekleşirken, pilotlar sadece drone toplarını yönetmekle kalmayıp, yaptığı strateji ve savunma ile aynı zamanda rakip takımın gol atmasını da engeller.

HAZİRAN AYINDA İTALYA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

İstanbul Drone Soccer takımı, çok kısa bir sürede art arda başarılara imza attı. Ilk olarak, 2-4 Şubat 2024 tarihlerinde Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen German Drone Soccer Cup'ta, ilk uluslararası turnuvasına katıldı ve 3.'lük ödülüne layık görüldü. Ardından takımımız, dünyanın en iyi takımlarının yarıştığı ve 17-19 Nisan'da ABD'de gerçekleşen Drone Soccer World Cup'ta 6. sırayı elde ederek ülkemize çok büyük bir gurur yaşattı.

Heyecan verici bir yolculuğun ardından, İstanbul Drone Soccer takımı, İtalya'nın Bolonya şehrinde düzenlenecek olan We MakeFuture International Trade Fair and Festival on Innovation'da ülkemizi temsil etmek için hazır! 13-15 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bu önemli etkinlikte takımımız, yüksek teknoloji, yapay zeka ve dijital yeniliklerin ön planda olduğu bir platformda rakipleriyle karşılaşacak.