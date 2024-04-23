Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'da belirsizlik devam ediyor.

Deneyimli futbolcu sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda yönetimle henüz anlaşma sağlayamadı.

İSTANBUL EKİPLERİ TALİP

Yıldız oyuncu için İstanbul'un Süper Lig ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. Başakşehir ve Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'un Cenk Tosun'u kadrolarında görmek istediği ifade edilirken; tecrübeli oyucunun hem yurt içi hem yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 40 karşılaşmaya çıkan Cenk Tosun, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.