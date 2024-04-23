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Spor

İstanbul ekipleri onu istiyor! Cenk Tosun'a 2 talip birden

Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılmaya hazırlanan Cenk Tosun için flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarla anlaşmaya varamayan Cenk Tosun'a Süper Lig'den iki talip çıktı. İşte detaylar...

Sabah23 Nisan 2024 Salı 09:42 - Güncelleme:
İstanbul ekipleri onu istiyor! Cenk Tosun'a 2 talip birden
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Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'da belirsizlik devam ediyor.

Deneyimli futbolcu sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda yönetimle henüz anlaşma sağlayamadı.

İSTANBUL EKİPLERİ TALİP

Yıldız oyuncu için İstanbul'un Süper Lig ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. Başakşehir ve Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'un Cenk Tosun'u kadrolarında görmek istediği ifade edilirken; tecrübeli oyucunun hem yurt içi hem yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 40 karşılaşmaya çıkan Cenk Tosun, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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