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Spor

İstanbul Gençlikspor, evinde kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında İstanbul Gençlikspor, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.

AA4 Şubat 2025 Salı 18:55 - Güncelleme:
İstanbul Gençlikspor, evinde kazandı
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında İstanbul Gençlikspor, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım 7. galibiyetini aldı, konuk ekip ise 16. yenilgisini yaşadı.

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: İsmail Yıldırım, Tuncay Sevim

İstanbul Gençlikspor: Yiğit Savaş Kaplan, Orçun Ergün, Far, Hasan Sıkar, Gunter, Sharifi (Abdulsamet Yalçın, Enaboifo, Mejias, Furkan Aydın)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safonov, Nascimento, Emre Çevik (Muhammed Aray, Ali Eren Öztürk)

Setler: 25-22, 19-25, 25-19, 27-25

Süre: 121 dakika (31, 27, 26, 37)

  • İstanbul Gençlikspor
  • Efeler Ligi
  • Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor

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