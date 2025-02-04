İstanbul Gençlikspor, evinde kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında İstanbul Gençlikspor, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla ev sahibi takım 7. galibiyetini aldı, konuk ekip ise 16. yenilgisini yaşadı.
Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi
Hakemler: İsmail Yıldırım, Tuncay Sevim
İstanbul Gençlikspor: Yiğit Savaş Kaplan, Orçun Ergün, Far, Hasan Sıkar, Gunter, Sharifi (Abdulsamet Yalçın, Enaboifo, Mejias, Furkan Aydın)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safonov, Nascimento, Emre Çevik (Muhammed Aray, Ali Eren Öztürk)
Setler: 25-22, 19-25, 25-19, 27-25
Süre: 121 dakika (31, 27, 26, 37)