İstanbul, iş dünyasının spor arenasına dönüşüyor: Şirketler arası rekabet bu kez sahada yaşanacak

Her yıl yüzlerce şirket ve binlerce çalışanın katılımıyla hayata geçirilen İstanbul Corporate Games; kurumlar arası iletişimi güçlendiren, ekip ruhunu geliştiren ve çalışan motivasyonunu artıran önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Organizasyon kapsamında katılımcılar, farklı branşlarda rekabet ederken aynı zamanda iş dünyasının profesyonelleriyle sosyal ve sportif bir atmosferde bir araya gelme fırsatı yakalıyor.

Dört gün boyunca İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde düzenlenecek etkinlikte beyaz yakalılar; basketbol, futbol, tenis, yüzme, koşu ve dağ bisikleti başta olmak üzere toplam 15 farklı branşta mücadele edecek. Organizasyon, çalışanların fiziksel aktiviteye katılımını teşvik ederken aynı zamanda kurumlar arası dayanışma, takım çalışması ve sağlıklı rekabet kültürünü desteklemeyi hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR DÜNYA SAHNESİNE TAŞINACAK

İstanbul Corporate Games'de kendi branşlarında birincilik elde eden takım ve sporcular, İngiltere'de düzenlenecek olan World Corporate Games'e katılma hakkı kazanacak. Böylece şirket çalışanları yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası arenada da kurumlarını temsil etme fırsatı bulacak.

İş dünyasını sporla buluşturan İstanbul Corporate Games, bu yıl da rekabetin, takım ruhunun ve fair-play anlayışının ön planda olduğu unutulmaz bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.