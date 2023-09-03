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Spor

İstanbul Valiliği'nden final maçı için Taksim açıklaması

İstanbul Valiliği, A Milli Kadın Voleybol Takımı maçının Taksim'de yayınlanmasına ilişkin açıklama yayımladı.

3 Eylül 2023 Pazar 18:50 - Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nden final maçı için Taksim açıklaması
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İstanbul Valiliği, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacağı final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebinin onaylanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında "Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu" şeklinde asılsız içeriklerin paylaşıldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu akşam oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçının ilin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğe yazılı başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Taleplerin 6'sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı, 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı'yla ilgili talep onaylanmamıştır. Bayan Voleybol Milli Takımımızın final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebi Beyoğlu Belediyesi tarafından da yapılmış. Bu talep de Valiliğimizce onaylanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na dev maçta başarılar dilendi.

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