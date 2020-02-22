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Spor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan centilmenlik çağrısı

Derbi haftasına kilitlenen Süper Lig'de 4 ekibin başkanı dün bir araya geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, valilikte buluştu.

22 Şubat 2020 Cumartesi20:53 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 20:53

İki gün arka arkaya oynanacak derbi mücadeleleri öncesi nefeslerin tutulup geri sayıma geçilirken artan tansiyonu düşürmek için dün önemli bir buluşma gerçekleşti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın daveti üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, valilikte buluştu.

Vali Yerlikaya görüşmeyi, sosyal medya hesabından, “Bu hafta sonu İstanbul’da futbol şöleni var. Beşiktaş- Trabzonspor, Fenerbahçe- Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak.” notuyla paylaştı.


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