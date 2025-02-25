İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2025 Salı / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,7536
  • EURO
    38,7719
  • ALTIN
    3474.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbul Valisi Gül: Derbide taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldı
Spor

İstanbul Valisi Gül: Derbide taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi25 Şubat 2025 Salı 00:11 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül: Derbide taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler 25'inci haftada karşı karşıya geldi; lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi konuk etti.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabaka golsüz berabere sona erdi.

Derbide oyunun kısa süre durmasına neden olan meşale ve bazı taşkınlıklar dışında büyük bir olay olmazken İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Derbi karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydeden Gül, "Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

  • İstanbul Valisi Davut Gül
  • Galatasaray-Fenerbahçe
  • taşkınlık yapan kişiler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.