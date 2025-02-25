İstanbul Valisi Gül: Derbide taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler 25'inci haftada karşı karşıya geldi; lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi konuk etti.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabaka golsüz berabere sona erdi.

Derbide oyunun kısa süre durmasına neden olan meşale ve bazı taşkınlıklar dışında büyük bir olay olmazken İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Derbi karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydeden Gül, "Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.