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Spor

İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

AA04 Nisan 2021 Pazar 11:57 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 11:57
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N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilen yarışı birinci bitiren Chepngetich, 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı.

ERKEKLERDE İSTANBUL YARI MARATON REKORU KIRILDI

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı.

Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.

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