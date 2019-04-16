İstanbul zirvesi

SÜPER Lig’de tarihinin en kötü dönemini geçirmekte olan Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması yapılmaya başlanırken, İstanbul’da sürpriz bir zirve gerçekleştiği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler’in Sportif Direktörü Damien Comolli, Everton’ın Senegalli forveti Oumar Niasse ve Porto ile sözleşmesi bitecek olan Yacine Brahimi’nin menajerleri ile masaya oturdu.

BRAHİMİ 3 MİLYON € İSTİYOR

Fener’in Portekiz ekibi ile sözleşmesi bittiği için bonservis ücreti olmayan 29 yaşındaki Brahimi’ye öncelik verdiği ve yıllık ücretini sorduğu kaydedildi. Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan Cezayirli sol kanat oyuncusunun senelik 3 milyon euro civarında bir rakam talep ettiği öğrenildi. Comolli’nin ise Brahimi’ye 2-2.5 milyon euro önerdiği ifade ediliyor.

NİASSE’YE KİRALAMA FORMÜLÜ

Everton’ın bu sezon Cardiff City’ye kiralık olarak gönderdiği Niasse’nin 30 Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe, 28 yaşındaki Senegalli forveti kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Yönetimin daha önce Akhisar’da forma giyen Niasse için vatandaşı Moussa Sow’u da devreye sokarak işi bitireceği ileri sürüldü.