Osimhen'in ardından kaleci transferini bitirmek isteyen Galatasaray, Ederson'la anlaşma sağladı ve Manchester City ile görüşmelere başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın, Brezilyalı eldiveni 7 milyon euro maaş karşılığında ikna ettiği bildirildi.

Transferi kısa süre içerisinde tamamlamak isteyen Galatasaray Yönetimi'nin, Ada ekibine 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeli önerdiği iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; 31 yaşındaki Brezilyalı fi le bekçisi, Premier Lig takımında yıllık net 4 milyon euro kazanıyor ve kariyerine Galatasaray'da devam etmeye çok istekli. Yıllık 7 milyon euroluk garanti ücret önerisine 'evet' diyen yıldız oyuncu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Öte yandan Galatasaray'ın PSG'den ayrılmak isteyen Gianluigi Donnarumma için de temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sarı-Kırmızılılar, Muslera'nın ayrılığı sonrası yıldız bir isimle kalesini güvence altına almak için yoğun mesai harcıyor. Alternatif olarak ise Inter'in 36 yaşındaki kalecisi Yann Sommer gündemde. Kariyerinin sonuna yaklaşan İsviçreli eldivenin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı; ardından serbest kalacak.