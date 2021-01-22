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  • İstanbul'a geliş saati belli oldu! Henry Onyekuru Galatasaray için geliyor
Spor

İstanbul'a geliş saati belli oldu! Henry Onyekuru Galatasaray için geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray daha önceden de kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Henry Onyekuru'yu 04.00'te İstanbul'a getiriyor. Monaco ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katıyor.

DHA22 Ocak 2021 Cuma 22:43 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 23:25
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Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun kiralık olarak transferi için Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

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