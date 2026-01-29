İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4225
  • EURO
    52,0528
  • ALTIN
    7475.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbul'a geliş saati belli oldu! Kartal, yeni transferine kavuşuyor
Spor

İstanbul'a geliş saati belli oldu! Kartal, yeni transferine kavuşuyor

Beşiktaş'ta orta saha transferi için bekleyiş son buluyor. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Inter'ın başarılı futbolcusu Kristjan Asllani'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
İstanbul'a geliş saati belli oldu! Kartal, yeni transferine kavuşuyor
ABONE OL

Beşiktaş, orta saha transferi için Kristjan Asllani dosyasında sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Inter ve Torino ile resmi görüşmelerini sürdürüyor.

Kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin sonuçlanmasının ardından Beşiktaş'ın, Arnavut futbolcu ile sözleşme imzalaması planlanıyor.

Transferin mali detayları da netleşmeye başladı. Beşiktaş, Kristjan Asllani için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Oyuncunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymesi planlanırken, maaşının tamamının Beşiktaş tarafından karşılanacağı öğrenildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak ancak bu maddenin zorunlu olmadığı belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah beyazlıların transferi için anlaşmaya vardığı Asllani, bu gece 23.40'ta İstanbul'da olacak.

ADALI DA AÇIKLADI

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, konuyla ilgili basın toplantısında yaptığı açıklama "Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam gelecek." ifadelerini kullandı.

INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.