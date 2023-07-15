İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2023 Cumartesi / 27 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı
Spor

İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı

Fenerbahçe, Udinese forması giyen Rodrigo Becao'nun transferi için oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcu yarın İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle anlaşma imzalayacak. İşte detaylar...

15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:04 - Güncelleme:
İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı
ABONE OL

Fenerbahçe, savunma hattına Alexander Djiku'nun ardından bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor; Rodrigo Becao

Becao ile uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun ardından kulübü Udinese ile de anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-lacivertliler ile Udinese arasında anlaşma sağlanırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Becao pazar günü İstanbul'a gelecek. Becao, ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin Becao transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

RODRIGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Salvador, Brezilya'da dünyaya geldi. 1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper olarak görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.