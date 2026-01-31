İSTANBUL 9°C / 6°C
Spor

İstanbul'da 4 gollü beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

31 Ocak 2026 Cumartesi 19:04
Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

Başakşehir, 19. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Rizespor, 45+1. dakikada Taha Şahin'in golüyle 1-1'i buldu. Taha'nın bu dakikadaki şutu savunmaya da çarptı ve ağlara gitti. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Rizespor, 68. dakikada Valentin Mihaila ile Başakşehir deplasmanında 2-1 öne geçti.

Başakşehir, 74. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 30, Rizespor 20 puana yükseldi.

Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

