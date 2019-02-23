İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İstanbul'da oynanacak amatör futbol maçları ileri bir tarihe ertelendi

İstanbul'da yarın yapılması planlanan yerel amatör futbol maçları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da yarın yapılması planlanan yerel amatör futbol maçları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti ve kar yağışı nedeniyle yarın yapılacak olan yerel amatör müsabakalar ertelenmiştir." denildi.

(AA)

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya düğmeye bastı: 2022'de başlayacak

Rusya düğmeye bastı: 2022'de başlayacak

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Mısır'dan Katar'a Al Sani ayıbı

Mısır'dan Katar'a Al Sani ayıbı

ABD, Rusya üzerindeki uçuşunu durduracak

ABD, Rusya üzerindeki uçuşunu durduracak

Venezuela'dan Kolombiya kararı

Venezuela'dan Kolombiya kararı

Bahçeli: Bekayı bilmeyen tehditleri görmez

Bahçeli: Bekayı bilmeyen tehditleri görmez

Bin asker daha gönderiyorlar

Bin asker daha gönderiyorlar

'İnsani yardımlar sınırdan geçti'

'İnsani yardımlar sınırdan geçti'
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu’na AK Parti daveti:50 sene geçse CHP’ye oy vermem, AK Parti´ye gel

İmamoğlu’na AK Parti daveti:50 sene geçse CHP’ye oy vermem, AK Parti´ye gel

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA