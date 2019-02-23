İstanbul'da oynanacak amatör futbol maçları ileri bir tarihe ertelendi
İstanbul'da yarın yapılması planlanan yerel amatör futbol maçları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
İstanbul'da yarın yapılması planlanan yerel amatör futbol maçları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti ve kar yağışı nedeniyle yarın yapılacak olan yerel amatör müsabakalar ertelenmiştir." denildi.
(AA)
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