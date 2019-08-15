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İstanbul'daki dev final İngiliz basınında

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Chelsea'ye üstünlük kurarak kazandığı UEFA Süper Kupa mücadelesi, İngiliz basınında geniş yer buldu.
 
The Times gazetesi, Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in sakatlığı nedeniyle forma giyen ve son penaltıyı kurtararak takımına kupayı getiren 32 yaşındaki İspanyol file bekçisi Adrian'ı manşete taşıdı ve takımının "İstanbul kahramanları" listesine adını eklediğini vurguladı.
 
Liverpool'a 10 gün önce transfer olan ve Alisson'un ilk hafta maçında sakatlanması nedeniyle sürpriz bir şekilde kaleye geçen Adrian'a 10 üzerinden 6 puan verilen gazetede, maç içinde iki iyi kurtarışa imza atan İspanyol kalecinin, uzatma bölümünde düşüncesizce penaltıya sebebiyet verdiği yorumu yapıldı.
 
"Liverpool, İstanbul ve penaltılar. Tanıdık bir hikaye, 2005 yılında penaltılarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, yine penaltılarla UEFA Süper Kupa'yı aldı. Farklı stat, aynı hikaye." ifadelerinin yer aldığı The Times, başta İngiltere olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda Liverpool taraftarının "İstanbul kırmızıdır" tişörtleriyle takımlarına destek verdiğini aktardı.
 
Christian Pulisic'in, performansıyla Chelsea'nin yeni Eden Hazard'ı olabileceği yorumu yer alan gazetede, başkent temsilcisinde forma giyen Fransız N'Golo Kante ve Pedro'nun Liverpool karşısındaki mücadelesinden de övgüyle bahsedildi.
 
Guardian, kaleci Kepa'yı manşete taşıdı
 
The Guardian ise The Times'ın aksine Chelsea'nin kalecisi Kepa'yı spor sayfasının manşetine taşıdı. Gazetede, maçın son bölümlerinde Hollandalı yıldız Virgil van Dijk'in vuruşunda harika bir kurtarışa imza atan 24 yaşındaki İspanyol kalecinin karşılaşmayı uzatmalara götürdüğü ifade edildi.
 
Chelsea'nin transfer yasağını hatırlatan gazete, 2012 ve 2013 yıllarında UEFA Süper Kupa'yı kaybeden teknik direktör Frank Lampard'ın, 4-0 mağlup oldukları Manchester United maçına göre yaptığı değişikliklerle Londra ekibinin Liverpool karşısında daha kaliteli bir futbol sergilediğini aktardı.
 
Daily Telegraph, Liverpool'un İstanbul'a ikinci gelişinde 14 yıl önceki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline göre dramatik olmayan bir maçla kupaya uzandığını kaydetti.
 
Stadı dolduran Liverpool taraftarları için "kırmızı duvar" benzetmesini yapan gazete, büyük bir UEFA organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem Stephanie Frappart'a 10 üzerinden 8 puan verdi.

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