Spor

İstanbulspor, 100 yaşında

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, kulübün 100 yıllık tarihiyle ilgili, 'Yalnızca sportif başarılarıyla değil, yetiştirdiği sporcular, benimsediği ahlaki değerler ve Türk futboluna kazandırdığı başarılar ile de örnek bir duruş sergilemiştir' dedi.

IHA4 Ocak 2026 Pazar 12:51
İstanbulspor Kulübü, 100. yaşını kutluyor. Sarı-siyahlılar, futbolun yanı sıra, basketbol, voleybol, izcilik, yelken, masa tenisi, bisiklet, briç ve satranç branşlarında da faaliyet gösterdi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da, kulübün 100. kuruluş yıl dönümüne dair mesaj yayımladı. Sarıalioğlu, "Türk futbolunun köklü çınarlarından biri olan İstanbulspor Kulübü, 2026 yılı itibarıyla kuruluşunun 100. yılını büyük bir gurur ve onurla karşılamaktadır. 1926 yılında İstanbul'un spor kültürüne değer katmak amacıyla yola çıkan kulübümüz; bir asırlık tarihinde yalnızca sportif başarılarıyla değil, yetiştirdiği sporcular, benimsediği ahlaki değerler ve Türk futboluna kazandırdığı başarılar ile de örnek bir duruş sergilemiştir. Sarı-siyah renkler altında geçen bu 100 yıllık yolculuk; emek, fedakarlık, sadakat, liyakat ve inançla yazılmış bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRK SPORUNA KATKI SAĞLAMAYI KARARLILIK VE AZİMLE SÜRDÜRÜYORUZ"

İstanbulspor Kulübü'nde emeği olanlara da teşekkürlerini ileten Başkan Sarıalioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbulspor Kulübü olarak, geçmişimizden aldığımız güç ve değerler mirası ile geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeyi, altyapıya verdiğimiz önem, kurumsal yapımız ve sürdürülebilir futbol anlayışımız doğrultusunda Türk sporuna katkı sağlamayı kararlılık ve azimle sürdürüyoruz. Bu anlamlı süreçte, kulübümüze gönül vermiş tüm sporcularımıza, teknik adamlarımıza, yöneticilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve en önemlisi büyük İstanbulspor taraftarına şükranlarımızı sunarız. Birlikte yaşadığımız bu gurur, yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de teminatıdır. İyi ki varız, iyi ki varsınız ve hep var olmaya; aynı ülküde değerler yaratmaya devam edeceğiz."

